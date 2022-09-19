عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاد من الموت ليعشق الشغالة ويسرق الذهب.. حكاية المشوه ومنقذ مصر الجديدة

عشق الشغالة.. مريض
عشق الشغالة.. مريض يسرق طبيبة بعد إنقاذه من الموت

البداية: كانت سقوطه فى مادة مشتعلة.. النهاية: كانت السجن بسبب السرقة.. القصة: سرقة الطبيب الإنسان بسبب عشقه لفتاة.. المكان: مصر الجديدة بالقاهرة.. مشاهد مؤثرة ولحظات تحبس الأنفاس حينما أنقذ طبيب شابا عشرينيا من موت محقق، بعد أن أجرى له 30 عملية جراحية استمرت 720 يوما، نتيجة احتراق جسمه بالكامل، وظن أهله أنه توفى بعد اختفائه لأكثر من عام، وأقامت له عزاء بعد أن أدوا عليه صلاة الغائب.

بداية الحكاية كانت عام 1974، حينما امتلأ قلب طبيب بالحنان، وجعل عقله يسخر كل علمه لإنقاذ شاب سيئ الحظ، احترق جسمه بالكامل، بسبب سقوطه في مادة مشتعلة، أدت لإصابته بجروح شديدة في جميع أجزاء جسده وشوهته تماما.

انقذه بـ 30 عملية جراحية.. العاشق يسرق طبيبة مع الشغالة

تجمع المواطنين واستعانوا بسيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى ليتدخل طبيب يدعى (حسام.ك.ح) ويبدأ على الفور بمعالجته عن طريق الإسعافات الأولية بالرغم من أن الشخص لا يمكن التعرف عليه، حتى يستطيع إخبار أسرته، لكن الشاب احتاج إلى تدخل جراحى.

 

طبيب ينقذ شابا عشرينيا من الموت بـ 30 عملية جراحية

على الفور تفاعل الطبيب مع الحالة الحرجة ليكرث عمله فى إنقاذ ذلك الشاب ويجرى له 30 عملية جراحية، ووقفت العناية الإلهية بجوار الطبيب الذي ظل يعالجه عامين كاملين أجرى لإعادة بعض أجزاء جسمه إلى حالتها الطبيعية، حتى عاد الشاب العشرينى الى طبيعته، ونجحت مجهودات الطبيب حتى جاء اليوم الذي غادر فيه الشاب المستشفى وخرج ليجد نفسه وحيدا لا يعلم أين أهله؟.

 

عاد من الموت ليعشق الشغالة.. مريض يسرق طبيبه المنقذ

استمرت طيبة الطبيبة وسماحة خلقه، وعرض عليه الطبيب أن يظل معه ويبدأ فى ممارسة العمل معه كتمرجى مساعد، على الفور استجاب الشاب، لكنه ضعف لحيلة الشيطان ووقع فى حب "الشغالة" الموجودة فى منزل الطبيب وبدأ فى تبادل النظرات ليتفقا معا سويا فى سرقة الطبيبة الخلوق، والهرب سويا ليبدأوا حياتهم بتلك الأموال المسروقة.

أهانت المحافظ على الفيس بوك.. عقوبات تأديبية لموظفة إدارة الحسنة التعليمية

"الإدارية العليا" تواجه "الإرهابية".. فصل طبيب سوهاج الإخواني للتجمهر وحمل الأسلحة

بالفعل اختبأ أسفل سلم الفيلا حتى غادر الطبيب وأسرته بالكامل، وسهلت له دخول المنزل واستولى على بعض المصوغات ذهبية، وفر هاربا ليبدأ رجال مباحث القاهرة بالبحث وإجراء التحريات للوصول إلى ذلك العاشق، وسرعان ما سقط ذلك الشاب فى قبضة رجال الأمن ليحيلوه إلى النيابة لبدء التحقيقات.

النيابة تبدأ التحقيقات مع الشاب العاشق فى سرقة طبيبه

بدأت النيابة فى التحقيقات مع الشاب الشاب العاشق، الذى انهار واعترف بحريمته كلمة، وهو يبكي بحرقة يتمنى أن تنشق الأرض وتبتلعه من شدة الخجل أمام الطبيب الذي لمعت عيناه والذي كان يدافع عنه لآخر لحظة.

طبيب ينقذ شاب عشرينى 30 عملية جراحية عملية جراحية مادة مشتعلة الطبيب الإنسان سرقة الطبيب مريض يسرق طبيبة يعشق الشغالة يسرق الذهب حكاية المشوه والمنقذ المشوه والمنقذ مصر الجديدة أخبار منطقه مصر الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار بخسائر فادحة عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

قصة مهندس تقلب السوشيال ميديا.. زوجته خانته بشكل صادم متكرر: دمرت حياتي

بالمايوه.. ضرة بوسى وزوجة هشام ربيع تثير الجدل والجمهور: انتى كيادة

بعد تحركه 30 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

شبانة: مهاجم الأهلي يوافق على الانضمام للزمالك وعائق لإتمام الصفقة

طبيب يفجر مفاجأة عن سجق وكبدة العربيات.. والسر وراء بيعها بـ 5 جنيهات

الفراخ بـ25 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

استلم شقتك فورا بقسط 400 جنيه بس.. مفاجأة في شقق الإسكان الاجتماعي 2022

موضوعات متعلقة

ورم في المخ منعها من التقدم لـ التنسيق.. فلجأت للقضاء

أهانت المحافظ على الفيس بوك.. عقوبات تأديبية لموظفة إدارة الحسنة التعليمية

"الإدارية العليا" تواجه "الإرهابية".. فصل طبيب سوهاج الإخواني للتجمهر وحمل الأسلحة

محاكمة 22 متهما بـ"خلية داعش العمرانية" الإرهابية

محاكمة 13 متهما بتهريب المهاجرين عبر الدروب الصحراوية الليبية

ترشيحاتنا

طلع العيب منه.."ماجدة" تنتقم من زوجها بعد خديعة العشر سنوات.. القصة الكاملة

الضرائب تواصل التحذير: إجراءات قانونية ضد غير الملتزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني

ارتفاع الدولار الأمريكي إلي أعلي مستوى في 20 عامًا

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث.. تفاصيل

القوات في حالة تأهب قصوى.. ذعر أمريكي بسبب بوتين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفاف وسط الدماء.. ماذا حدث في الحلقة الخامسة من House of the Dragon؟

بينهم دولة عربية.. 6 دول فقط لم توجه لها الدعوة لجنازة الملكة اليزابيث.. لماذا؟

الكيادة.. شاهد إطلالات ضرة بوسي قبل خلع الحجاب

بتعمل 3 حاجات يومية.. ما سر تطويل شعر هنا الزاهد 30 سم

فيديو

هتلزق بطنك في ظهرك.. طبيب المشاهير يقدم 3 وصفات تحول جسمك لآلة حرق دهون

مهسا أميني.. مظاهرات في إيران ونساء يخلعن الحجاب بسبب وفاة فتاة |فيديوجراف

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ماذا قال؟ "فيديوجراف"

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

اﻟﻤﺰﻳﺪ