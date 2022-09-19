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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرتا الثقافة المصرية والألبانية تشهدان توقيع بروتوكول تعاون بالمجالات الإبداعية

وزيرا الثقافة
وزيرا الثقافة

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، وإيلفا مارغريتي، وزيرة الثقافة بجمهورية ألبانيا، توقيع بروتوكول التعاون بين الجانبين، في المجالات الثقافية والإبداعية، في حضور السفير محمد حيدر، سفير مصر بألبانيا، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات الأسبوع الثقافي المصري الألباني، والذي يُقام بالعاصمة الألبانية تيرانا، تحت رعاية رئيس الوزراء الألباني، خلال الفترة من 19 وحتى 25.


وقع البروتوكول من الجانب المصري، الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومن الجانب الألباني، أبيجيلا فوشتينا، مديرة دار الأوبرا الألبانية.


كما تم تبادل الدروع التذكارية، بين وزيرتي الثقافة المصرية والألبانية، وذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي، الذي أُقيم عقب توقيع البروتوكول، حيث أكدت نيفين الكيلاني، على قوة العلاقات بين البلدين، والتي عمقتها زيارة الرئيس إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا إلى القاهرة عام 2019، وأشارت إلى أن البرتوكول يتضمن العديد من سُبل التعاون، وتبادل الخبرات بين الجانبين في شتى مجالات التعاون الثقافي.


وتأتي هذه المشاركة، تتويجاً لتفعيل أطر التعاون، التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين المصري والألباني، بالعديد من المجالات، وذلك خلال زيارة رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي أسفر عنها توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وبروتوكولات التعاون في المجالات الثقافية.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية وإيلفا مارغريتي وزيرة الثقافة بجمهورية ألبانيا بروتوكول التعاون بين الجانبين المجالات الثقافية والإبداعية

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