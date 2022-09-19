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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فريدة سيف النصر: كل ما أتنفس ولا أتصور أبقى تريند وحديث المدينة

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر

نشرت الفنانة فريدة سيف النصر ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، منشور عبرت فيه عن غضبها من بعض التصريحات التى نشرت لها . 

وقالت فريدة سيف النصر : هو في ايه بجد.. ايه الخيبة اللي أنا فيها دي.. كل ما اتنفس ولا أتصور ولا أتكلم أبقى تريند وحديث المدينة.. ليه خير إن شاءالله.. محسيسني إني لسه صغنونة نوغة .. وإني مثلا نزلت صورة بلبس مثلا ملفت مش قاطعة لكم رأسي وبس.. مالكم بجد... وجرايد ورقيه محترمة ومواقع برضة كبيرة .. هو مافيش غيري.. في ناس أحلي وأصغر وأهم وعندهم اللي ترغوا فيه.. هتحرموني أكون ذوق وأدي أخبار أو أرد علي صحافيين خالص .

منشور فريدة سيف النصر 

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وتابعت فريدة سيف النصر قائلة : وللعلم مبحبش أصد حد أو التعالي بالذات الشباب الجديد ، يكون جزائي عكس الكلام وأخد عناوين فرقعة علشان التريند.. الأمانة والمهنية أهم من مصطلحات السوشيال ميديا الجديدة دي.. عموما كده عيب لأي حد احترمته رغم صغر السن والحداثة في المهنة ورديت وحبيت أسانده.. والنتيجة علشان فرقعة تخسرني ماشي ألف شكر ومش هارد تاني مع اعتذاري للجميع.

تصدرت الفنانة فريدة سيف النصر، مؤشر البحث جوجل، وذلك بسبب ظهورها بشكل صادم ومفاجئ على مواقع التواصل الأجتماعي بلون شعر مختلف وجريء.

وكتبت فريدة سيف النصر ، عبر حسابها على فيسبوك: ربنا يستر ما تخافوش دي مرحلة سحب اللون الأسود.. حبيت أشارك معاكم الصبغة الجديدة والنيولوك متعترضوش دلوقتي مش ده اللون النهائي.. وقولت أما أغير شوية أصلي زهقت مني.. وعلى فكرة صوري دي بدون ميك أب إن كان عاجبكم.. الستات لما بتكبر بتتجنن.

فريدة سيف النصر تيك توك مؤشر البحث جوجل السوشيال ميديا الفن

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