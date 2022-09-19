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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الخميس..افتتاح مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في جامبيا

صدى البلد

يفتتح وفد من الأزهر الشريف الخميس المقبل 22 سبتمبر، مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في دولة جامبيا تحت الإشراف الفني" العلمي والتعليمي" للأزهر الشريف.

صرح بذلك د. أحمد علي غانم ممثل الجانب الجامبي، وأوضح أن المركز يقوم على تدريس اللغة العربية لأبناء جامبيا والسنغال وغرب أفريقيا من جميع الأعمارعبر تدريس سلسلة  "التحفة الأزهرية لتدريس العربية" ،وأوضح أن الأزهر أمد المركز بكل الكتب والمواد العلمية والاختبارات اللازمة.

وأشار أن المبنى مخصص ومرخص من جامبيا للأزهر الشريف ويتولى الأزهر إرسال المبعوثين للتدريس والإشراف على الامتحانات والشهادات،والذي يحقق تفوقا من الملتحقين بالمركز 80% يلتحق مباشرة بجامعة الأزهر.

ويلتقي وفد الأزهر الذي يضم كلا من الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، القيادات التعليمية في أمانة التعليم الإسلامي العربي في جامبيا  والقيادات الإسلامية في جامبيا ويزور وزارة التربية التعليم الأساسي ووزارة الشئون الإسلامية ويؤدي صلاة الجمعة في مسجد قصر الرئاسة.

مركز تعليم اللغة العربية للناطقين جامبيا التحفة الأزهرية نظير عياد نهلة الصعيدي أحمد علي غانم أمانة التعليم الإسلامي العربي في جامبيا

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