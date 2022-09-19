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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لمواجهة الغلاء.. العمل أربعة أيام خلال الأسبوع يخفف الأزمة في بريطانيا

الزحمة المرورية
الزحمة المرورية

قال مركز الأبحاث «Autonomy»، إن العمل أربعة أيام في الأسبوع دون خسارة في الأجر سيوفر على الأهل آلاف الجنيهات سنوياً من تكاليف رعاية الأطفال والتنقل ما يمكن أن يساعد في التخفيف من أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا.

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وحسب تقرير نشرته صحيفة «الجارديان»، فإن العائلة التي لديها طفل يبلغ من العمر أقل من عامين ستوفر 1440 جنيهاً إسترلينياً في رعاية الأطفال و340 جنيهاً إسترلينياً من التنقل في المتوسط على مدار عام إذا لم تضطر إلى الذهاب للعمل يوماً واحداً في الأسبوع.

 

 

فوائد الحصول على أجازة من العمل 




يميل النشطاء والاقتصاديون المؤيدون للعمل أربعة أيام في الأسبوع إلى التركيز على الفوائد التي تعود على العمال في شكل زيادة وقت الفراغ والتحسينات المحتملة في الإنتاجية. 

وقال «Autonomy»، إن هذه السياسة ستساعد العمال الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت تشهد المملكة المتحدة فترة تضخم مرتفع، لا سيما فواتير الطاقة.


ويعتمد حساب تكلفة التنقل على متوسط فاتورة سنوية تبلغ نحو 1700 جنيه إسترليني، مستمدة من دراسة استقصائية أجريت عام 2019 على 2000 شخص بدوام كامل وبدوام جزئي وعاملين لحسابهم الخاص من جميع أنحاء المملكة المتحدة. 

وكان متوسط التكلفة التقديرية السنوية لرعاية الأطفال 7200 جنيه إسترليني لأسرة لديها طفل واحد، وفقاً لبيانات عام 2021 من مؤتمر النقابات العمالية - على الرغم من أن الأهل العاملين في أجزاء كثيرة من البلاد ينفقون أكثر بكثير.


يأتي هذا التحليل بعدما وقعت 73 شركة توظف نحو 3300 عامل على تجربة مدتها ستة أشهر بدأت في يونيو وستنتهي في نوفمبر، وحسب التقرير، فإن أي تقييم للفوائد المالية المحتملة للعمل أربعة أيام في الأسبوع يجب أن يوازن أيضاً مع الإنفاق على الأنشطة الترفيهية في يوم العطلة الإضافي، وكذلك التكاليف مثل فواتير التدفئة المنزلية إذا بقي العمال والأطفال في المنزل. يأمل الأكاديميون في تحليل التجربة لفهم الآثار الإيجابية والسلبية للعمل لمدة يوم أقل.

العمل أربعة أيام آلاف الجنيهات تكاليف رعاية الأطفال أزمة تكلفة المعيشة بريطانيا

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