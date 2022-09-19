رئيس الوزراء للشعب البريطاني: نقف معكم في هذه اللحظة الحزينة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ، في المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وعقب مراسم الجنازة، سجل رئيس الوزراء كلمة تأبين في دفتر التعازي الملكية، هذا نصها:



"أتوجه بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب وحكومة جمهورية مصر العربية، بأصدق التعازي إلى الملك تشارلز الثالث، في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية".



وأضاف: إن الشعب المصري يقف إلى جانب الشعب البريطاني في هذه اللحظة الحزينة، ويتمنى له استمرار التقدم والازدهار".