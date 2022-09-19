مجلس الأمن الأرميني: إجمالي القتلى والمفقودين جراء هجوم أذربيجان بلغ 207 أشخاص

أعلن مجلس الأمن الأرميني اليوم "الاثنين" أن إجمالي أعداد القتلى والمفقودين الأرمن جراء الهجوم الأخير من أذربيجان وصل إلى 207 أشخاص.

وذكر مجلس الأمن الأرميني، في بيان عقب الجلسة التي ترأسها رئيس الوزراء نيكول باشينيان حسبما نقلت وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية، أن "3 مدنيين قتلوا وفقد اثنان آخران فيما أصيب 293 جنديا و7 مدنيين وتم أسر 20 جنديا".

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الرعاية الصحية الأرمينية اليوم، أن 3 من أصل 7 مدنيين أرمن أصيبوا في الهجوم الأخير لأذربيجان ومازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وكانت القوات المسلحة الأذرية قد شنت في 13 سبتمبر الجاري، هجوما كبيرا على أرمينيا من عدة اتجاهات حيث قصفت البنى التحتية العسكرية والمدنية بقذائف المدفعية الصاروخية وهجمات طائرات بدون طيار.

أوقفت أذربيجان هجومها مساء يوم 14 سبتمبر بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد تدخل المجتمع الدولي.

في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن بلاده لن تؤجل أي فعاليات تهدف لتطوير التعاون مع روسيا على الرغم من التوتر على الحدود الأرمينية الأذرية.

جاء ذلك خلال اجتماع باشينيان مع نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشوك لبحث سبل تعزيز التعاون بين أرمينيا وروسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية.

يأتي ذلك الاجتماع على هامش زيارة وفد روسي برئاسة أوفرشوك لأرمينيا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي التاسع بين أرمينيا وروسيا، وحوار الأعمال بين أرمينيا وروسيا، واجتماع الرؤساء المشاركين للجنة الحكومية الأرمينية الروسية للتعاون الاقتصادي.

وقال باشينيان إنه على الرغم من التوتر المستمر على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، فقد تم اتخاذ قرار بعدم تأجيل الفعاليات التي تهدف إلى تطوير التعاون بين أرمينيا وروسيا في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس الوزراء الأرميني عن أمله في أن تساهم الفعاليات المشتركة في يريفان في توسيع الشراكة بين أرمينيا وروسيا.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع القضايا المتعلقة بالتعاون الأرميني الروسي بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.