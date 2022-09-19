الغضبان: الكل يعمل على قلب رجل واحد لوضع النادي المصري في مكانته

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، لمناقشة استعدادات الفريق الأول لكرة القدم للموسم الكروي الجديد، وخطة مجلس الإدارة للنادي المرحلة المقبلة بمختلف المجالات الرياضية والإنشائية والاجتماعية.

وأشاد عادل الغضبان بالصفقات الأخيرة التي عقدها مجلس الإدارة، برئاسة كامل أبو علي، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالموسم المقبل، لتحقيق أحلام وطموحات جماهير النادي العظيمة، ومؤكدًا على أن جماهير بورسعيد المخلصة والوفية لناديها تستحق كل خير وجهد من أجل إسعادهم خلال الفترة المقبلة.

وأكد عادل الغضبان، أن الكل يعمل علي قلب رجل واحد خلال الفترة المقبلة، من أجل وضع النادي المصري في مكانته الطبيعية كأحد أعرق وأقدم الأندية الشعبية ليس فقط محليًا ولكن أيضًا على مستوى القارة الأفريقية، مُعربًا عن ثقته في المجلس الحالي لتحقيق التنمية والتطور المنشود رياضيًا واجتماعيًا وانشائيًا.