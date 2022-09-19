مصرع طالبين أثناء عبورهما السكة الحديد في العياط

اصطدم قطار بطالبين بالثانوية العامة، أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بمدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، مما تسبب في مصرعهما بالحال.

وتبين أن الطالبين هما عمر هاني من قرية طهما، والطالب اسماعيل ابراهيم من قرية بيدف، حيث أثناء تواجدهما بالمدينة وأثناء عبورهما شريط السكة الحديد أمام مستشفى العياط المركزي، تصادف مرور قطار سريع، ولكنهما لم يتخذا حذرهما، فاصطدم القطار بهما وتسبب في مصرعهما في الحال.

وتم ابلاغ مركز شرطة العياط، التابع لمديرية أمن الجيزة، وتحرر المحضر اللازم، ونقل جثامين الطالبين إلى مشرحة المستشفى.

وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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