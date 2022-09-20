عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خلال 90 يوما.. تسهيلات قانونية لمنح الشركات تراخيص لإقامة المشروعات القومية

مجلس النواب
مجلس النواب

أعطى قانون الاستثمار، الحق  لمجلس الوزراء في إصدار قرار من شأنه منح الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع العام فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.

ووفقًا لقانون الاستثمار، فإنه يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.

و تُصدر الهيئة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، دليلاً يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة ومطبوعاتها المختلفة وغيرها من الجهات.وتلتزم الهيئة بمراجعة هذا الدليل وتحديثه دوريًا، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، فى ضوء التعديلات التى تطرأ على التشريعات السارية فى الدولة.

كما تلتزم الجهات المختلفة بموافاة الهيئة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لإعداد هذا الدليل.

قانون الاستثمار مجلس الوزراء مشروعات استراتيجية التراخيص الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عينه على دور الرقاصة.. أحمد فلوكس يهاجم محمد رمضان بعد السخرية من والده

مُفاجأَة.. إقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد على ستاد لوسيل| تفاصيل

مستحيل تلبس كاش مايوه..أجمل ١٠ صور لـ"ابنة تامر أمين"| شاهد

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره خلال ساعات.. تفاصيل

حكم قضاء الرجل شهوته أثناء العلاقة الحميمية وترك الزوجة.. مبروك عطية يوضح

35 ألف دولار وراء الجريمة.. مقتل رجل أعمال عربي صاحب مصنع لإنتاج الحلوى بحدائق أكتوبر| صور

انفصال أحمد مكي وزوجته .. ويعيش قصة حب جديدة| خاص

بصورة| أول تصرّف من كهربا في الأهلي بعد اتفاق حل أزمة الزمالك

ترشيحاتنا

باستثمارات 15 مليار دولار.. أسامة ربيع: مشروع العين السخنة جاهز لإنتاج الوقود النظيف للسفن

عالم سمسم.. هجوم ناري من شبانة على اتحاد الكرة ورابطة الأندية.. فيديو

في ذكرى زلزالين مدمرين .. هزة أرضية عنيفة تضرب المكسيك وتقتل شخصا

قبل وديات منتخب مصر.. أول شكوى ضد فيتوريا لاتحاد الكرة

ارتفاع معدل التضخم في اليابان لأعلى مستوى له منذ 8 سنوات

دعاء النظر إلى المرآة .. لماذا حذرنا النبي من هذا الأمر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أورام في وشه وجسده من 33 سنة.. ياسر يستغيث: ساعدوني أتعالج بره

بعد تصريحاتها حول طبيبها النفسي.. 10 صور أثارت الجدل لـ وفاء عامر

بالشبشب.. امرأة تنتقم من متحرش هندي.. 40 ضربة في 20 ثانية

شمس الكويتية تبرز أنوثتها وتسحر متابعيها بفستان مجسم شفاف

فيديو

استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل في المنوفية .. كيف حدث ذلك؟ "فيديوجراف"

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية| التعليم ترد

2000 دعوة حضر منها 800.. تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية| شاهد

المواصلات مجانا.. قرارات هامة من وزارة النقل تزامنا مع بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ