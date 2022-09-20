رحلات الموت.. مخاطر الهجرة غير الشرعية على طاولة ثقافة طنطا

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة، تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة الغربية، حيث احتضن قصر ثقافة طنطا ندوة تثقيفية لمناقشة تداعيات ومخاطر الهجرة غير الشرعية، فيما وصفت الصحفية رشا عبد الحكيم الظاهرة بـ "رحلات الموت"، وذلك بعدما حصد الموت أعدادا كبيرة من أرواح الشباب والأطفال الحالمين بالسفر للخارج.

واستعرضت أهم أسباب لجوء الشباب لفكرة الهجرة، حيث جاء حلم الثراء السريع، وقلة فرص العمل، وانخفاض الأجور، في مقدمة الأسباب التي دعت الكثير من الأطفال والشباب لأخذ المخاطرة، لافتة إلى أن العديد منها قد انتهت بالموت المحقق، وأضافت أن صعوبة الحصول على تأشيرات لدخول البلاد الأوروبية بشكل رسمي موثق دفع الشباب للسقوط في براثن عصابات الهجرة غير الشرعية.

هذا وشددت بأن من مخاطر الهجرة غير المشروعية أيضا هو ضياع حقوق الشاب المهاجر الذي يصل إلى وجهته دون أوراق رسمية تثبت شخصيته مما يعرضه للمسائلة القانونية، كما وتفرض الهجرة غير المشروعة على الشباب العمل بأجور زهيدة جدا نظرا لتواجده داخل البلد بشكل يخالف القوانين، مما يعرضه لمطاردات الجهات الأمنية ليل نهار .

واختتمت رشا عبد الحكيم حديثها بقصر ثقافة طنطا بالتأكيد على أهمية تشديد العقوبات لمن يقوم بتسهيل الهجرة غير المشروعة، مشيرة إلى أن الحفاظ على أرواح شباب مصر هو واجب وطني، كونهم ثروة قومية للمجتمع، وأكدت أن الدولة حريصة كل الحرص على إقامة مصانع ومشروعات صغيرة ومتوسطة لإيجاد وتوفير فرص عمل للشباب.