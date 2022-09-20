ذعر بين السوريين.. انفجارات عنيفة وتطاير شظايا وصواريخ بحمص| تفاصيل

ضربت انفجارات عنيفة مناطق متفرقة من الريف الحمصي، نتيجة انفجار مستودع يضم كمية كبيرة من السلاح والذخائر، في منطقة واقعة بين قريتي الشتاية وتل شنان ضمن ناحية الفرقلس على بعد نحو 20 كلم من مدينة حمص من الناحية الشرقية، حيث استمرت الانفجارات لعدة ساعات.

وسادت حالة من الذعر بين الأهالي مع تطاير شظايا وصواريخ من المستودع بحسب ما أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد : فيما لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن أسباب الانفجار، فيما إذا كان ناجما عن استهداف خارجي، أم انفجار من داخل المستودع نتيجة لخطأ فني أو مفتعل، كما توجهت فرق الإنقاذ والإطفاء وسيارات الإسعاف إلى المكان، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.