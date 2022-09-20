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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد خروجه عن القضبان.. أوناش عملاقة لإعادة قطار دمنهور لمساره.. صور

خروج قطار عن القضبان
خروج قطار عن القضبان

استعانت محطة قطارات دمنهور بأوناش عملاقة لإزالة آثار حادث خروج قطار عن القضبان أثناء دخولة سكك حديد دمنهور صباح اليوم، الثلاثاء، حيث دفعت السكة الحديد بمعدات الرفع لموقع الحادث لسرعة الانتهاء من رفع الحادث، والاستعداد بالسكة للحركة الطبيعية.

وجارٍ تدوير القطارات من محطة إيتاى البارود لحين الانتهاء من الاستعداد بالسكة.

بعد خروجه عن القضبان.. أوناش عملاقة لإعادة قطار دمنهور لمساره

وتوقفت حركة القطارات بالوجه البحري، وتجري أعمال إعادة حركة القطارات مرة أخرى، وإزالة الآثار التى تسببت في وقف الحركة بالسكة الحديد.

وجاءت التفاصيل أنه اثناء مسير قطار 774 ( نوم + مكيف ) مرسى مطروح / القاهرة صباح اليوم، الثلاثاء، بحوش محطة دمنهور، تم خروج الجرار وعربة القوى عن القضبان شاغلاً الخط الطالع والنازل، ولم يسفر ذلك عن حدوث أى إصابات، وعلى الفور تنبه بالدفع بمعدات الرفع لموقع الحادث لسرعة الانتهاء من رفع الحادث والاستعداد بالسكة للحركة الطبيعية.

بعد خروجه عن القضبان.. أوناش عملاقة لإعادة قطار دمنهور لمساره

وبالفحص، تبين خروج عربتين من القطار عن قضبان شريط السكة الحديد، دون حدوث أي إصابات بشرية، حيث تسبب ذلك في توقف حركة القطارات.

 

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