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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سائق توك توك صدمه قطار في كفر الشيخ

جثة
جثة

لقى سائق توك توك مقيم بمساكن الديبة بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، الأحد،  مصرعه دهساً تحت عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديدية.

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وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول «نبيل.ع.ع» 54 سنة، مقيم بمساكن الديبة، إلى مستشفى بيلا المركزي، جثة هامدة.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، أنه أثناء عبور المتوفى لشريط السكة الحديد مترجلاً من معبر غير قانوني بناحية مساكن الديبة، بمدينة بيلا، صدمه القطار رقم 814 القادم من محطة شربين إلى محطة كفر الشيخ، مما أدى لحدوث إصابته ووفاته.
بانتداب مفتش الصحة المختص، لتوقيع الكشف الطبى على المتوفى، أكد أن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلی بالمخ، أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 2011 لسنة 2022م، إداري قسم شرطة بيلا، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.

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