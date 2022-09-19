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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 37 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

تحصين الطيور
تحصين الطيور

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، تحصين  37 ألفاً و390 طائراً ضد الأمراض الوبائية، منها تحصين  2200 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، وذلك فى إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور والحفاظ على الثروة الداجنة.

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وقال الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم تطهير 9 أسواق، و 17 رياشة، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، وجرى سحب 30 عينة ما قبل البيع من  3 مزارع  بإجمالي 31500 طائر حفاظاً على الثروة الداجنة، ومنح 13 تصريح نقل طيور حية وذلك خلال الاسبوع المنتهى.


وتأتي هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطرى بكفرالشيخ، والدكتورة عزة شحاتة، مدير عام الوقاية، والدكتور هشام علام مدير إدارة الدواجن.

وفي سياق آخر، تتواصل حملات الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون والتنسيق بين مديريتي التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية، لمراقبة محال الجزارة والأسماك المملحة لضبط اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين. 

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