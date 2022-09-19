خلفاً لـ محمد عامر.. أيمن الجمل مديراً فنياً لـ كفر الشيخ

قرَّر نادي كفر الشيخ الرياضي برئاسة المحاسب عبد الحميد مصطفى، تعيين نجم الإسماعيلي السابق أيمن الجمل، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً لنجم الأهلي السابق محمد عامر، الذي رحل عن تدريب الفريق منذ أيام.

ومن المقرر أن يلتقي المدير الفني الجديد مع لجنة الكرة بالنادي والتي تضم رئيس النادي، والدكتور إبراهيم الجزار، مدير الكرة، والدكتور محمد خيري، والمحاسب مجدي الزواوي، عضوي مجلس الإدارة، للاتفاق على التشكيل الجديد للجهاز الفني الجديد.

وكان مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، قد وجه الشكر للمدير الفني السابق محمد عامر، متمنياً له التوفيق والسداد خلال المرحلة المقبلة.

ويُشارك فريق كفر الشيخ، بدوري القسم الثاني لكرة القدم، في المجموعة الثالثة «بحري والإسكندرية»، وتضع جماهير النادي آمالاً عريضاً على الفريق وجهازه الفني من أجل الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة.