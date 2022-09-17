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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي كفر الشيخ يوجه الشكر لمديره الفني محمد عامر

محمد عامر
محمد عامر

وجه مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي برئاسة عبد الحميد مصطفى، الشكر لـ نجم الأهلي الأسبق، محمد عامر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

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وقال المركز الإعلامي لنادي كفر الشيخ الرياضي، في بيان رسمي، «يتوجه مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي بتوجيه الشكر للكابتن محمد عامر، المدير الفني للفريق الأول وجهازه الفني علي الفترة الماضية ونتمنى له التوفيق في الفترة القادمة».

 

ويشارك فريق كفر الشيخ هذا الموسم، بدوري القسم الثاني بالمجموعة الثالثة «بحري والإسكندرية»، ونجح في إبرام العديد من الصفقات القوية لصفوف الفريق من أجل المنافسة على الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة.

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