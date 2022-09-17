نادي كفر الشيخ يوجه الشكر لمديره الفني محمد عامر

وجه مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي برئاسة عبد الحميد مصطفى، الشكر لـ نجم الأهلي الأسبق، محمد عامر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال المركز الإعلامي لنادي كفر الشيخ الرياضي، في بيان رسمي، «يتوجه مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي بتوجيه الشكر للكابتن محمد عامر، المدير الفني للفريق الأول وجهازه الفني علي الفترة الماضية ونتمنى له التوفيق في الفترة القادمة».

ويشارك فريق كفر الشيخ هذا الموسم، بدوري القسم الثاني بالمجموعة الثالثة «بحري والإسكندرية»، ونجح في إبرام العديد من الصفقات القوية لصفوف الفريق من أجل المنافسة على الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة.