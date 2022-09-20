موعد صرف مرتبات سبتمبر 2022 للقطاع الحكومة والخاص

صرف مرتبات سبتمبر 2022.. يشغل بال المواطن المصري الذي يعمل فى القطاع الحكومى أو الخاص حيث يبدء صرف مرتبات سبتبمر 2022 غدا الأربعاء فى 33 وزارة وهيئة فيما تتوالي عملية صرف مرتبات سبتمبر حتى يوم 27 سبتمبر.

صرف مرتبات سبتمبر 2022

صرف مرتبات سبتمبر 2022 سيبدء غدا الأربعاء لـ 33 وزارة وهيئة والتى تتضمن وزارات الطيران المدني، وزارة الإنتاج الحربي، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الآثار- السياحة، وزارة البترول، التموين، الإسكان، التضامن الاجتماعي، الأوقاف، البيئة، النقل والقوى العاملة.

وتشمل الوزارات والهيئات المقرر صرف مرتبات سبتمبر لها غدا الأربعاء 21 سبتمبر 2022 مديريات الطرق والنقل- مديريات التموين والتجارة الداخلية – مديريات القوى العاملة- مديريات الشئون الصحية- مديريات التضامن الاجتماعي- مديريات الإسكان والمرافق، قطاع الأعمال العام – الثقافة - شؤون مجلس النواب- الداخلية - الصحة - الاتصالات.

موعد صرف مرتبات سبتمبر

ويتضمن صرف مرتبات سبتمبر 2022 يوم الخميس 22 سبتمبر وزارات الشباب والرياضة - المالية - الاستثمار والتعاون الدولي - التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- التخطيط – الخارجية – التعليم العالي- التنمية المحلية- العدل - الزراعة واستصلاح الأراضي- الكهرباء- الموارد المائية والري.

كما سيتم صرف مرتبات مديريات التربية والتعليم للموظفين والمعلمين،و مديريات الطب البيطري، و مديريات التنظيم والإدارة - مديريات الشباب والرياضة - مديريات الزراعة - دواوين عموم المحافظات، من بين المديريات التى سيتم صرف رواتبها يوم الخميس.

دواوين المحافظات - مجلس الدولة - رئاسة الجمهورية - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - الهيئة العامة للرقابة المالية - القضاء والنيابة العامة - رئاسة مجلس الوزراء - اللجنة العليا للانتخابات - معهد الخدمات المالية- هيئة الرقابة الإدارية- الأزهر- هيئة النيابة الإدارية- المحكمة الدستورية العليا- الجامعات- دار الإفتاء المصرية- هيئة قضايا الدولة.

فيما سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر لباقي الوزارات والهيئات الأخري ابيداءا من الأحد الموافق 25 سبتمبر وحتي الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022.

صرف معاشات أكتوبر 2022 أمر يشغل أيضا بال أصحاب المعاشات والتى سيتم صرفها بداية من أول أكتوبر حيث سيتم وضع أموال المعاشات داخل الأماكن المخصصة للصرف.

وشهدت المعاشات خلال عام 2022 زيادات تم اقرارها من قبل.

زيادة المعاشات الجديدة عام 2022



1000 جنيه أصبح المعاش بعد الزيادة بمبلغ 1130 جنيها.

2000 جنيه يصبح المعاش بعد الزيادة مبلغ 2260 جنيها.

3000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 3390 جنيها.

4000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 4520 جنيها.

5000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 5650 جنيها.

6000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 6780 جنيها

جدول شرائح معاشات أكتوبر 2022

صرف معاشات 1000 جنيه يكون خلال يومى 1-2 أكتوبر.

صاحب المعاش الذي يصرف أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه يكون خلال يومى 3- 4 أكتوبر.

صاحب المعاش الذي يصرف أكثر من 2000 جنيه يكون خلال يومى 5-6 أكتوبر.