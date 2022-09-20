تيسير عمليات صرف المرتبات للموظفين وتعزيز للشمول المالي في رواتب سبتمبر.. وإجراءات لتحفيز السداد الإلكتروني

بعد غد.. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة

تحديث «مدفوعة المواطن» لتشمل الأقل من 10 آلاف جنيه



تبدأ وزارة المالية، اعتبارا من غدا الاربعاء في صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢ للعاملين فى ٣٣ وزارة وهيئة بء، ثم بدء صرف مرتبات ٣٣ وزارة وهيئة يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 25 و26 و27 سبتمبر الحالي.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات له، أنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر الحالي، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.



وأهاب الوزير، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

المالية وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهر سبتمبر

وقال طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهر سبتمبر الحالي، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.



أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية.



وعلي سياق متصل أكدت وزارة المالية، حرصها على تحفيز المواطنين على السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية، تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠، والتحول نحو «مصر الرقمية»، وتحقيق أهداف الشمول المالي، والتيسير على المواطنين بتقديم الخدمات الإلكترونية دون فرض أي أعباء أو عمولات إضافية.

وذلك على نحو يُسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، وزيادة معدلات التوظيف.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم تحديث آلية «مدفوعة المواطن» لتشمل المدفوعات الأقل من عشرة آلاف جنيه، وبحد أدنى أربعة آلاف جنيه من خلال مكاتب البريد المصري.

على أن يتم ذلك من خلال إعطاء المواطن أمر توريد مطبوع مستخرج من ماكينات التحصيل «GPOS» أو من على منظومة «GPS»، ويستمر تحصيل مدفوعة المواطن للقيم أكبر من ١٠ آلاف جنيه بنفس الآلية من خلال فروع البنوك أو مكاتب البريد المصري.



أضاف البيان، أن آلية «مدفوعة المواطن» تمتد مظلتها إلى ٤ آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية إضافة إلى فروع البنوك العاملة في السوق المصري وعددها ٣٨ بنكًا.