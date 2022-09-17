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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يتابع إجراءات تنظيم المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس السيسي

صدى البلد

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة إجراءات تنظيم المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و/أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، و/شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية. 

وقال رئيس الوزراء: خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، تم عقد اجتماعين لمتابعة الاستعدادات الجارية للمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ حيث تم استعراض الأجندة والمحاور المبدئية المقترحة للمؤتمر، واليوم نواصل المتابعة بعد مراجعة هذه المحاور من الوزراء المعنيين. 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن المؤتمر سيكون بمثابة فرصة لاستعراض ومناقشة التحديات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن ثم الاتفاق على خريطة طريق للتعامل مع الملفات الاقتصادية، من خلال إجراء حوار مشترك مع مجتمع الأعمال، مضيفا: نحرص أن يكون هذا الحوار مثمرا وبناء، وسنستمع لمختلف الرؤى والتوجهات.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الحالية تتم متابعة ورصد كل ما ينشر في وسائل الإعلام بشأن مستهدفات المؤتمر الاقتصادي، ونضع في اعتبارنا جميع الآراء التي تستهدف خروج المؤتمر بنتائج إيجابية لمصلحة بلدنا.

التعاون الدولي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء وزيرة التخطيط محمد معيط وزير المالية تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر الاقتصادي

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