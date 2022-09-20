محافظ أسيوط يستقبل والد الشهيد النقيب "عبد الله دياب" ابن مركز أبنوب

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة، والد الشهيد البطل النقيب "عبد الله أحمد عبد الله دياب" أحد رجال الجيش المصرى والمقيم بقرية كوم المنصورة التابعة لمركز أبنوب والذي استشهد بشمال سيناء .

جاء ذلك بحضور مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وتاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب.



وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء - أن الشهيد النقيب "عبد الله أحمد دياب" قد ضرب نموذجًا ومثالًا في التضحية والدفاع عن الوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للشعب المصرى ولمصرنا الغالية معلنًا دعمه الكامل لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن مشيدًا بدور رجال القوات المسلحة والشرطة في حفظ أمن واستقرار الوطن داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد شهدائنا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل وأن يحفظ مصر جيشاً وشعباً وقيادة من كل سوء قائلا : إننا نودع أبطالًا ولكن ذكراهم خالدة على مر الزمان لأنهم سطروا بدمائهم الذكية أروع مثال للتضحية والدفاع عن أمن وإستقرار مصرنا الغالية مؤكدًا وقوف الشعب المصرى خلف قيادتهم السياسية وقواتهم المسلحة وشرطة بلادهم في تأدية رسالتهم لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أرض الوطن.



واستمع المحافظ إلى قصة استشهاد البطل النقيب "عبد الله دياب" وعلاقته الطيبة بأسرته وبره بوالديه وحبه الكبير لأسرته وأبناء قريته لأنه كان نموذجًا يحتذى به في الاخلاق والكرم والتضحية.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس مركز ومدينة أبنوب بالتواصل المستمر مع أسرة الشهيد والاستجابة العاجلة لجميع طلباتهم.

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