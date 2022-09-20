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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون في الأسمدة والغزل والنسيج

صدى البلد

استقبل المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير الإيطالي مؤكدًا على عمق وقوة العلاقات بين مصر وإيطاليا، والحرص على تنمية وتعزيز مجالات التعاون المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وزير قطاع الأعمال يتابع مستجدات تنفيذ مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج

وزير قطاع الأعمال: نهدف لتطوير الشركات وتنمية مهارات العاملين

من جانبه، قدم السفير الإيطالي التهنئة للوزير بمناسبة توليه مسؤولية وزارة قطاع الأعمال العام، متمنيًا له التوفيق والنجاح، ومعربًا عن اهتمام الجانب الإيطالي بزيادة استثماراته في مصر والتعاون مع الشركات المصرية.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، كما تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام للشراكة مع الشركات الإيطالية، ومنها مجال الأسمدة وقطاع الغزل والنسيج والفنادق وإنتاج الإطارات وأدوات المائدة.

تم التطرق أيضًا إلى مستجدات بعض المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة بالتعاون مع شركات إيطالية، منها مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" في أسوان، وتوريد بعض الماكينات الحديثة من إيطاليا ضمن مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج.

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