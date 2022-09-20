ضبط 25 قضية مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملة مكبرة لاستهداف وضبط حائزي المواد المخدرة مختلفة الأنواع وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية وتم التحفظ على المضبوطات حوزتهم، وتولت النيابة التحقيق

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 25 قضية إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 30 متهما لـ11 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 7383 حكمًا قضائيًا متنوعا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.