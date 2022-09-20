عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 25 قضية مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملة مكبرة لاستهداف وضبط حائزي المواد المخدرة مختلفة الأنواع وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية وتم التحفظ على المضبوطات حوزتهم، وتولت النيابة التحقيق

مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء غسل الملابس في القليوبية

إخماد حريق هائل بـ مول تجاري في القليوبية .. صور

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 25 قضية إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 30 متهما لـ11 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 7383 حكمًا قضائيًا متنوعا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

القليوبية حملة أمنية بالقليوبية حملة امنية الاجهزة الأمنية بالقليوبية المباحث الجنائية مدير المباحث الجنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

الأهلي وريال مدريد.. حقيقة وتفاصيل مباراة "أبطال القرن" المنتظرة قبل كأس العالم بقطر وموعدها

بكاء على الهواء..وفاء عامر عن مشهد محمد رمضان: مفهمتش الكلمة اللي اتقالت

قرارات جديدة .. وزير التعليم يكشف ملامح العام الدراسي الجديد 2022-2023

زيادة الإيجار القديم 15% بعد 6 شهور.. وطرد المستأجر في هذا الموعد

الجنيه والدولار.. سيناريوهات متوقعة لأسعار العملات خلال 72 ساعة

بث مباشر.. إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2022 لطلاب العلمي والأدبي

انفصال أحمد مكي وزوجته .. ويعيش قصة حب جديدة| خاص

موضوعات متعلقة

تحرير 929 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بمحاور وطرق القليوبية

مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء غسل الملابس في القليوبية

انقلاب سيارة نقل على طريق بنها - شبرا الحر في القليوبية

ترشيحاتنا

أبوعلي ينجح في إنهاء مشكلة غزل بورسعيد والمصري بعد صراع قضائي.. تفاصيل

قوة الدولار تقصف الذهب وترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي غدًا

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل

طالع ولا نازل.. كم سيصل سعر كيلو الأرز خلال الأيام القادمة ؟

تعليمات عاجلة لـ المدارس الحكومية والخاصة استعدادا لـ بدء الدراسة أول أكتوبر

شخص بارد.. موجه فيزياء: ابني يستحق يسقط في الثانوية العامة ومش عارف نجح إزاي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير ضجة في أحدث جلسة تصوير| شاهد

انتصار : الكلام عن حقوق المرأة قلب الرجالة علينا .. وربنا والكون كله فى صفنا

أبرزها الشطة والصلصة| 7 أطعمة لا تضعها في الميكرويف نهائيا

طبيب المشاهير يكشف عن مشروب سحري لتخسيس الأطفال وزيادة تركيزهم

فيديو

حادث عبارة بني سويف.. تحقيقات النيابة تكشف عن مفاجأة| فيديو جراف

انتصار : الكلام عن حقوق المرأة قلب الرجالة علينا .. وربنا والكون كله فى صفنا

تغزل فيها .. سعودي يعشق مصر والمصريين.. فماذا قال/فيديو جراف

مصر الأولى على مستوى العالم.. الصحة تضع معايير الولادة القيصرية وتحذر الأطباء|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ