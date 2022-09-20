ننشر تفاصيل لقاء رئيس شباب النواب بوزير الصحة.. صور

التقى الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، عضو مجلس النواب، بالدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك لمناقشة عدة طلبات تخص المستشفيات والمراكز التابعة لمديرية الصحة ببورسعيد.

وهنأ رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور خالد عبدالغفار بمناسبة اختيار القيادة السياسية له كوزيراً للصحة والسكان.

وفي خلال اللقاء قدم الدكتور محمود حسين، مذكرة للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بشأن ضم مستشفى حميات بورسعيد لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وإدراجها ضمن الخطة الإنشائية الاستثمارية لوزارة الصحة لإعادة بناءها وفقا لمواصفات الجودة الشاملة.

على اعتبار أن هذا المطلب تجديد لما تم تقديمه من النائب الدكتور محمود حسين والنائبه سعاد المصري في الفصل التشريعي الأول.

وأكد الدكتور محمود حسين أن مستشفى الحميات هي المستشفى الوحيدة بمحافظة بورسعيد التي تعمل كمستشفى كبد وأمراض معدية ولا يوجد هذا التخصص في مستشفيات التأمين الصحي الشامل.

وأوضح انه كان لمستشفى الحميات دور كبير في مواجهة جائحة كورونا حيث كانت حائط الصد الأول من تحاليل وحالات دخول وكانت هي المستشفى الوحيدة بالمحافظة التي قدمت خدمة صحية متميزة في هذا الشأن.

واكدت المذكرة التي تقدم بها أنه لا توجد كوادر متخصصة للتعامل مع حالات الحميات في مستشفيات التأمين مثل التيتانوس والتيفويد والالتهاب الكبدي مما قد يؤدي إلى عدم التعامل مع مثل هذه الحالات بالشكل الأمثل.

واقترح الاستعانة بمساحة المستشفى في إقامة قسم خاص بأمراض الجهاز الهضمي والكبد نظرًا لقلة عدد الأسرة المتاحة في مستشفيات التأمين لهذا التخصص مثل أمراض فيروس .