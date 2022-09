ممثل عالمي: تعرضت للاعتداء من رجل بعد تخديري

كشف الفنان العالمي ماثيو ماكونهي عن تعرضه إلى التحرش الجنسي من قبل رجل ، وذلك فى حوار تليفزيوني له .

وأوضح الممثل العالمي ماثيو ماكونهي أنه تعرض فى سن 15 عاماً الى التخدير من قبل رجل ، ليقوم بالتحرش به ، مؤكداً انه هناك عدد من الاشخاص ساعدوه على تجاوز الازمة .

ماثيو ماكونهي ممثل أمريكي، ولد في عام 1969 حيث شارك في بعض أفلام الأكشن في نهاية الثمانينيات وأوائل التسعينات .

الفنان العالمي ماثيو ماكونهي

نال ماثيو ماكونهي فرصة الظهور مع المخرج الكبير ريتشارد لينكلاتر ، ونجح بعد ذلك فى تقديم دور البطولة في العديد من الأفلام الرومانسية الكوميدية مثل (The Wedding Planner) و(How to lose a guy in 10 days).

مسيرته بدأت تأخذ شكلا أفضل مع عام 1996 حين قام ببطولة فيلمين نالا مديح النقاد ، أولهما هو Lone Star في دور شخص متهم بقتل شريف البلدة، والثاني فيلم (A Time to Kill) في دور محامي يدافع عن رجل أسود متهم جريمة قتل أثناء حقبة عنصرية في تاريخ الولايات المتحدة.

بعدها بعام شارك النجمة جودي فوستر فيلم الخيال العلمي (Contact).

تأثرت مسيرته قليلاً بعد ذلك ولكنه مع ذلك قام ببطولة عدد من الأفلام الناجحة خلال الألفية، مثل (Sahara.