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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عماد الدين حسين: العلاقات المصرية والهندية تاريخية وراسخة منذ سنوات

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن العلاقات المصرية والهندية تاريخية حقيقة، وراسخة منذ سنوات عديدة، متابعا: مصر والهند يجمعهما علاقات اقتصادية كثيرة.

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وأضاف "عماد الدين حسين" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن وزير الدفاع الهندي تحدث بالأمس عن إحياء شراكة التعاون العسكري بين البلدين، متابعا: لدينا علاقات اقتصادية قوية مع الهند.

 

وأكمل: زيارة الأمس تذكرنا بالعلاقات الطيبة بين البلدين، وتتناول في مضمونها الحديث عن العلاقات الاقتصادية والعسكرية، مشددا على أن مصر تنوع علاقاتها وتعاونها العسكري مع العديد من الدول الأساسية.

 

وفيما يخص جنازة الملكة إليزابيث، أوضح أن الجنازة اتسمت بالعراقة والدقة الشديدة في التنظيم، وكان يتم التدريب عليها قبل وفاتها وبإشرافها، متابعا: الملكة إليزابيث اختارت كافة التفاصيل الخاصة بجنازتها.

 

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