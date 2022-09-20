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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يرفض الاستسلام في صفقة فالفيردي

فالفيردي
فالفيردي

أكد تقرير صحفي، أن نادي ليفربول، يرفض الاستسلام في صفقة ضم فيدي فالفيردي، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن إدارة ليفربول تجهز عرضا جديدا لضم فالفيردي من ريال مدريد، بعد أن رفضت إدارة الملكي العرض السابق المقدم من الريدز والمقدر بـ 85 مليون يورو.

وأضافت الصحيفةـ أن يورجن كلوب معجب للغاية بقدرات فيدي فالفيردي، مما دفع إدارة ليفربول لمحاولة التعاقد مع اللاعب، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة، أن إدارة ريال رأت أن محاولة ليفربول خطف أحد نجوم الفريق، قبل ساعات قليلة من إغلاق الميركاتو، يعد أمرا مهينا للنادي الإسباني.

أرقام فالفيردي:

وشارك فالفيردي مع ريال مدريد في 9 مباريات  في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل 4 أهداف وصنع هدفين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ فالفيردي 70 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

 

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