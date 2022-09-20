بينهم طفلان.. إصابة 5 من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة من بينهم طفلين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الدولي بوادي النطرون و تم نقل المصابين مستشفى وادى النطرون التخصصي للعلاج وجارى تقديم وعمل الإسعافات الأولية .

و تلقى اللواء أحمد خلف مدرية أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدولى الصحراوى بالكيلو 52 اتجاه الطريق الصحراوى القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادى النطرون ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة وادى النطرون إصابة كلا من فاطمة السيد محمد السيد 58 سنة ربة منزل بجروح بالوجه واشتباه نزيف بالمخ وتقيم القاهرة وندا جمال محمد عبد الدايم 33 سنة ربة منزل بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتقيم القاهرة ومحمد بهاء على أحمد 35 سنة باشتباه ارتجاج بالمخ ونجليه أدم محمد بهاء 7 سنوات وأيسل محمد بهاء 3 سنوات بكدمات متفرقة بالجسم وتم رفع السيارة من مكان الحادث وجارى تقديم الإسعافات الطبية للمصابين وتحرير محضر بالواقعة .