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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشوب حريق هائل في منزل وحوش للماشية بسوهاج

مقر الحادث بسوهاج
مقر الحادث بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن سوهاج، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب في منزل وحوش للماشية، وامتد لثلاثة منازل مجاورة، مُشيدة بالطوب الأبيض البلوك، بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب حريق بعدد من المنازل ناحية قرية نقنق دائرة المركز، وامتدت النيران إلى ثلاثة منازل مجاورة.

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تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق في منزل مشيد بالطوب الأبيض البلوك، وحوش للماشية، مِلك المدعو "ا. م- عامل- ٣٢ سنة- يقيم بذات الناحية)، وامتدت النيران إلى 3 منازل مجاورة، مُشيدة بالطوب الأبيض البلوك، وغير مأهولة بالسكان.

 

وعلى الفور تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، بمعاونة الأهالي، دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح، وانحصرت التلفيات في احتراق كمية من الغلال والتبن وجزوع النخيل، ونفوق عدد من الطيور والماشية.

 

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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