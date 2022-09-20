غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وظهرت غادة عبد الرازق، بإطلالة صيفية جذابة خطفت بها الأنظار مرتدية هوت شورت جينز جرئ وتوب رمادى مكشوف الصدر والاكتاف، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الجذاب وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة.

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وانضمت غادة عبد الرازق، والفنانة بسنت حاتم لحكاية جديدة تحمل اسم تحت الحزام وذلك ضمن قصص مسلسل حدث بالفعل.

حكاية تحت الحزام من إخراج هشام الرشيدى، وجار ترشيح بقية الأبطال والمسلسل إنتاج مصري إماراتي شركة بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان واكتيف ميديا برودكشن.

وكان قد انتهي صناع مسلسل «حدث بالفعل» تصوير مشاهد القصة الأولى من العمل الذي يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

المسلسل إنتاج مصري إماراتي، وينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

وتضم هذه القصة مجموعة من النجوم منهم؛ ماجد المصري وبسمة وسينتيا خليفة ورنا رئيس وأحمد عبدالله محمود.



الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق مسلسل «لحم غزال»، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2021، بطولة شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

تدور الأحداث داخل حارة شعبية، ومنطقة المدبح وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية وشخصية عاليا، و«غزال» سيدة من بيئة راقية تغير اسمها من عاليا لغزال، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه.