نيرمين الفقي تقدم واجب العزاء في زوجة الفنان خالد زكي.. فيديو وصور

حرصت الفنانة نيرمين الفقي علي حضور عزاء زوجة الفنان خالد زكي، داخل مسجد الشرطة في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

وقدمت نيرمين الفقي واجب العزاء للفنان خالد زكي في وفاة زوجته، ووقف خالد زكي لاستقبال عزاء زوجته الراحلة، في حالة من الحزن الشديد.

وبدأ منذ قليل عزاء زوجة الفنان خالد زكي، داخل مسجد الشرطة في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك عقب صلاة المغرب.

وكان من أول الحضور كل من الإعلامي عمرو الليثي، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة بوسي شلبي، والفنانة بوسي، وقدموا واجب العزاء للفنان خالد زكي في زوجته الراحلة.



وفاة زوجة خالد زكي

توفيت صباح يوم الأحد 18 سبتمبر، زوجة الفنان خالد زكي، بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازتها يوم الأحد من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، عقب صلاة الظهر.