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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. عمرو يوسف وكندة علوش بإطلالة رومانسية

عمرو وكندة
عمرو وكندة


 

 

شاركت الفنانة كندة علوش متابعيها أحدث إطلالتها رفقة زوجها عمرو يوسف وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"
 

وتألقت كندة علوش بإطلالة رومانسية جذابة، مرتدية تى شيرت اسود، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة واعتمدت مكياجا ناعما ابرز جمال ملامحها.
 


 

كشفت الفنانة كندة علوش كواليس الولادة المبكرة لابنها كريم ، وذلك فى مداخلة هاتفية أجرتها مع احد البرامج التليفزيونية الشهيرة . 

وقالت كندة علوش فى تصريحات تليفزيونية : انها كانت تنوي الإعلان عن حلمها فى الوقت المناسب الا ان الولادة المبكرة منعنها من ذلك ، مؤكدة ان الظرف الصحي التى كانت تمر به في الحمل منعها. . 

وتابعت كندة علوش : ان الوضع الصحي لابنها بعد الولادة المبكرة جعلها لا تعلن عن ولادتها الى الجمهور ، حيث كانت تريد ان تخبرهم بالأخبار السارة بعد خروجه وعودته عقب 3 شهور من ولادته . 

واستكملت كندة علوش  ان ابنتها الكبرى حياة تحاول ان تتعامل مع شقيقها من منظور الشقيقة الكبرى . 

وكان قد حصل الفيلم الروائي نزوح للمخرجة سؤدد كعدان والنجمة كندة علوش على جائزتين خلال حفل ختام النسخة 79 من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي الذي أقيم مساء السبت 10 سبتمبر. 

وفاز الفيلم الذي شهد عرضه العالمي الأول في مسابقة Orizzonti Extra بـجائزة الجمهور التي تقدمها شركة أرماني الراعي الرسمي للمهرجان ليصبح أول فيلم عربي يحصل عليها، وجائزة لانترنا ماجيكا التي تمنحها جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب، وبذلك يصبح في رصيد المخرجة سؤدد كعدان ثلاث جوائز من مهرجان فينيسيا إذ فاز فيلمها السابق يوم أضعت ظلي بـجائزة أسد المستقبل عام 2018.

وقد نال الفيلم إشادة نقدية كبيرة بعد عرضه إذ كتبت آنا سميث من موقع Deadline "فيلم نزوح هو تجربة مشاهدة ساحرة تمزج الحكاية الخيالية النسوية بالدراما الواقعية" وكتب أيضاً جوناثان هولاند في موقع سكرين دايلي "فيلم قوي ورقيق يسعى بشجاعة إلى تغيير التوقعات المرتبطة بالأعمال الدرامية السورية التي عادة ما توحي بالعنف وسقوط الضحايا"، كما وصفه فابيان لوميرسيه من موقع Cineurope بأنه "فيلم يفيض بالأفكار السريالية الرائعة".

ومن المقرر أن يكمل نزوح جولته في المهرجانات الدولية، إذ سيكون مهرجان لندن السينمائي المحطة التالية حيث ينافس في المسابقة الرسمية، تدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة "هالة زين" ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر "نزار العاني" الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة "كندة علوش" على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز "سامر المصري" الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

وكان مشروع الفيلم قد حصل على جائزة باومي للسيناريو من برلين، وفي مهرجان كان السينمائي فاز بجائزة تلفزيون ARTE، وجائزة سورفوند، ضمن ورشة سينيفونداسيون، كما نال دعمًا من تورينو فيلم لاب ومؤسسة الدوحة للأفلام، معهد الفيلم البريطاني (منحة تمويل الياناصيب الوطني).

الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، وهو من إنتاج شركة وهو من إنتاج شركة كاف للإنتاج (سؤدد كعدان)، و شركة بيركلي ميديا جروب ( يو فاي سوين) و يشارك في الانتاج أكس نيلو ( مارك بوردور) ، ومن بطولة كندة علوش، سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، و دارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار، وتتولي شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، فيما تتولى شركة MK2 مبيعات الفيلم بأنحاء العالم. بينما توزعه في فرنسا شركة PYRAMIDE، وتم تمويل إنتاجه من خلال FILM4، وStar Collective. 

 

IMG_٢٠٢٢٠٩٢٠_٢٢٢١١٨
IMG_٢٠٢٢٠٩٢٠_٢٢٢١١٨
إطلالة رومانسية كندة علوش الفنان عمرو يوسف الفيلم الروائي نزوح عمرو يوسف وكندة علوش مهرجان فينسيا السينمائي

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