فيلم نزوح يحصد جائزة تصويت الجمهور في ختام مهرجان فينيسيا

حصل فيلم نزوح على جائزة تصويت الجمهورالمقدمة من Armani Beauty في حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مساء اليوم، بعد عرضه في مسابقة “Horizons Extra” ومنافسته مع 8 من الأعمال الأخرى التي تمثل العديد من الدول منها فيلم المخرج العراقي أحمد دراجي “الحدائق المعلقة”.

ويشارك في بطولة “نزوح” كل من النجوم كندة علوش وسامر المصري، والممثلة الشابة هالة زين، وهو ثاني أفلام سؤدد الروائية بعد فيلم “يوم أضعت ظلي” الفائز بجائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وقد فاز مشروع نزوح بالعديد من الجوائز من مهرجانات كان وبرلين وغيرها، ومن إخراج سؤدد كنعان.

افتتح عازف تشييلو حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مساء اليوم، وقدم لحنا إيطاليا كلاسيكيا بتوزيع جديد لأغنية Historia de un amor الشهيرة، وعلى خلفية لأشهر اللقطات السينمائية حول العالم.

وأسدل مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مساء اليوم الستار على نسخته الـ 79 التي استمرت على مدار 10 أيام، وشهدت العديد من عروض الأفلام القوية والأحداث المثيرة منذ حفل الافتتاح الذي حضرته السياسية الأمريكية هيلاري كلينتون وظهر فيه الرئيس الأوكراني زيلينسكي عبر تقنية الفيديو لإلقاء كلمة.

مر النجوم الليلة على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي استمرت فعالياته منذ 31 أغسطس وحتى 10 سبتمبر، لحضور حفل الختام بعدما شهدت ليالي المهرجان احتفالات عديدة وعروض مذهلة وحفاوة كبيرة من الجمهور.

وسينتقل العديد من هؤلاء النجوم إلى كندا على الفور لحضور عرض أفلامهم في مهرجان تورنتو الذي بدأت فعالياته بالفعل منذ الخميس الماضي، ويتشارك مع مهرجان فينيسيا في الكثير من الأعمال التي تعرض بهما لأول مرة.