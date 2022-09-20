بإطلالة جذابة.. أسماء جلال تخطف الأنظار على إنستجرام

خطفت الفنانة أسماء جلال الأنظار بصورة جديدة لها من تونس، وقامت بنشرها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة جريئة وجذابة للغاية، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

تفاصيل إطلالة أسماء جلال

وظهرت أسماء جلال بإطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الأبيض بقصة مختلفة بأكمام طويلة وفتحة من منطقة الصدر ، وهو ما تناسب مع لون بشرتها بشكل كبير.

واختارت أسماء جلال ترك خصلات شعرها منسدل على وجهها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة، مما حازت تسريحتها على إعجاب متابعيها .



أسماء جلال

وأكملت أسماء جلال إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من الماكياج، فقامت باختيار أحمر شفاه باللون الكشميري مع الماسكرا والكحل الأسود، والأي لاينر والاي شادو بألوان ناعمة، وهو ما أبرز من جمال ملامحها.

واختارت أسماء جلال بعض الإكسسورت الناعمة لتبرز إطلالتها، فقامت باختيار قلادة باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

آخر أعمال أسماء جلال

يذكر أن آخر أعمال أسماء جلال مسلسل "خلى بالك من زيزي" بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، على قاسم، بيومي فؤاد، صبري فواز، نهى عابدين، أسماء جلال، على الطيب، صفاء الطوخي، سلوى محمد على، كريم الشناوى.

كما تقوم الفنانة أسماء جلال الان بتصوير فيلم "بضع ساعات في يوم ما " بشخصية "أمل" و هي شخصية مذبذبة بعض الشئ و قصتها فيه مع الفنان محمد الشرنوبي، ويشارك في بطولة العمل كلا من مي عمر، محمد الشرنوبي، هشام ماجد، مايان السيد، هنا الزاهد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد صادق ومأخوذًا من رواية تحمل نفس الاسم لمحمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.