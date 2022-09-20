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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأوف شولدر.. درة تستعرض أنوثتها من جديد في أحدث ظهور لها

درة
درة

شاركت الفنانة درة صور جديدة وهي تقوم بوضع المكياج، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وقد  ظهرت الفنانة درة بإطلالة ساحرة وجذابة.

تفاصيل إطلالة الفنانة درة

وظهرت درة بإطلالة جذابة وأنيقة مرتدية توب باللون الأسود اوف شولدر، وظهرت أيضا مع زوجها في نفس الصور بفستان أوف شولدر طويل يتوسطه حزام باللون الأسود ايضا واختارت حقيبة بااللون السيلفر وحذاء من نفس اللون تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

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واعتمدت درة على ترك شعرها منسدلا على ظهرها واكتافها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

درة

 

وأختارت درة بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد وضعت أحمر شفاه باللون الكمشيري القاتم، مع الآي لاينر والماسكرا، والآي لاينر والآي شادو بالألوان الترابية وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

درة

 

وأكملت درة إطلالتها ببعض الأكسسورات الناعمة، فقامت بإختيار قرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما ابرز من رقة وبساطة إطلالتها.

 

درة

 

ويعرض حاليا للنجمة التونسية درة زروق فيلم "جدران" على منصة "واتش ات" ولقى الفيلم إشادات واسعة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ كما أشادوا بأداء النجمة درة خلال أحداث العمل.

درة

 

ويعد فيلم جدران من إنتاج سيني برو،  ويشارك في بطولته النجوم درة زروق  و نيقولا معوض وأحمد بدير و فراس سعيد وهند عبد الحليم و حنان سليمان، وتستمر أحداثه على مدار حوالي ساعة ونصف.

درة

 

وينتمي فيلم جدران إلى نوعية أفلام السيكودراما و الرعب الاجتماعي، وتدور أحداثه حول ليلى التي تضطر إلى الانتقال لمنزل قديم بحثاً عن مستندات تثبت ملكيته لأمها، لكن هناك الكثير من المصاعب والمخاطر كانوا في انتظارها لتكتشف حقائق صادمة تخص هذا البيت.

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