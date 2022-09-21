وزير التعليم: حظر التدخين نهائيا في جميع المدارس خلال العام الجديد

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التعليم ، حظر التدخين نهائيا في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية والإدارات والمديريات خلال العام الدراسي 2022-2023.
وحذر وزير التعليم ، من أنه سيتم اتخاذ الاجراءات المشددة لمعاقبة المخالفين لهذه التعليمات.
موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة والخريطة الزمنية للعام الدراسي
كان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التعليم ، الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، والتي تم إعدادها بعد تعديل موعد بدء الدراسة ليبدأ 1 أكتوبر 2022.
جاء ذلك بعد أن وافق المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، برئاسة وزير التعليم ، على بدء العام الدراسي 2022-2023 من السبت 1 أكتوبر 2022 وحتى الخميس 6 يونيو 2023 لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023، أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا تقريبا على النحو التالي:
- بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.
- بدء الفصل الدراسي الثاني، السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.
- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.
- مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية .
- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.
- أيام الدراسة الفعلية 194 يوما بما يعادل 35 أسبوعا.
- تعتبر فترة الامتحانات للفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيا.
- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير. وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية؛ يتم توحيد الإجازة معهم.
- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.