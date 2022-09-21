وزير التعليم: حظر التدخين نهائيا في جميع المدارس خلال العام الجديد

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التعليم ، حظر التدخين نهائيا في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية والإدارات والمديريات خلال العام الدراسي 2022-2023.

وحذر وزير التعليم ، من أنه سيتم اتخاذ الاجراءات المشددة لمعاقبة المخالفين لهذه التعليمات.

موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة والخريطة الزمنية للعام الدراسي

كان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التعليم ، الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، والتي تم إعدادها بعد تعديل موعد بدء الدراسة ليبدأ 1 أكتوبر 2022.

جاء ذلك بعد أن وافق المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، برئاسة وزير التعليم ، على بدء العام الدراسي 2022-2023 من السبت 1 أكتوبر 2022 وحتى الخميس 6 يونيو 2023 لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023، أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا تقريبا على النحو التالي: