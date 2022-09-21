نظام غذائي خاص.. رسالة مهمة من ليفربول لطبيب منتخب مصر بشأن صلاح

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن الجهاز الطبي لنادي ليفربول أرسل نظاما غذائيا خاصا بـ محمد صلاح لمحمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، وذلك من أجل اتباعه للاعب خلال فترة معسكر سبتمبر الجاري.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، ليفربول أرسل النظام الغذائي الخاص باللاعب بكافة تفاصيله ونبه على ضرورة الالتزام به، خاصة وأن اللاعب سيكون ملتزم به طوال فترة تواجده في مصر وحتى عودته لليفربول.

محمد صلاح ينتظم في معسكر منتخب مصر

وأتم شبانة، محمد صلاح انتظم في معسكر منتخب مصر بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وسيُشارك مع الفراعنة في وديتي النيجر وليبيريا المقرر إقامتهما على ستاد الإسكندرية.