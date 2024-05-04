إصابة موظف في حادث تصادم سيارتين على الطريق الحر بالقليوبية

شهد طريق بنها - شبرا الحر إصابة موظف في حادث تصادم سيارتين، تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية وجرى نقله إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج اللازم، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة موظف يدعى"رضا. ع. م" 46 سنة مقيم بقرية الشموت بمدينة بنها بمحافظة القليوبية مصاب في حادث تصادم سيارتين بطريق شبرا بنها الحر.



وجرى نقله إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج اللازم، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

