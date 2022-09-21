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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

15 شخصًا فقط.. مفاجأة عن عدد محرري توكيل للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة

التبرع بالأعضاء
التبرع بالأعضاء

رصد الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، موضوع التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مؤكدا أن هذا الأمر أثير بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

 

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وخلال الفقرة كشف أول رجل يحرر توكيلًا للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، عن سبب الاتجاه لهذا الأمر، قائلا : " بعد أن قررت التبرع بأعضائي بعد الوفاة، أختي قالتلي إنت مجنون". 

 

الكثير يرغبون في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة والإجراءات تعرقلهم


وأضاف أول رجل يحرر توكيلًا للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، أن الكثير من الناس يرغبون في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة ولكن الإجراءات تعرقلهم، لافتا إلى أنه التبرع بالأعضاء بعد الوفاة موضوع إنساني. 
وفي السياق نفسه أشار أول رجل يحرر توكيلًا للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، إلى أنه 15 شخصًا فقط في مصر أخذوا القرار. 
 


 

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