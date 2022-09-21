ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-9-2022

أسعار الذهب.. عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقريرًا مصورًا عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء الموافق 21-9-2022.

أسعار الذهب.. وأظهر التقرير المصور، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الذهب، في الأسواق المصرية المحلية، لافتًا إلى أنه سعر الذهب يعيش انتعاشًا بعد موجات من الهبوط خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار الذهب "بيع"

أسعار الذهب.. وكشف التقرير المصور، عن أسعار الذهب، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1283.5 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1123 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 962.5 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 14 نحو 748.75 جنيه.



أسعار الذهب "شراء"

أسعار الذهب.. أما عن أسعار الذهب فأكد التقرير المصور، عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، أنه بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1280 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1120 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 960 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 14 نحو 746.75 جنيه.

سعر الجنية الذهب

أسعار الذهب.. وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، تابع التقرير المصور، أنه بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم حوالي 8992 جنيها للبيع، وسجلت الأوقية العالمية للذهب 1666 دولار.. ليواصل المعدن الأصفر استقراره على المستوى المحلي فيما يشهد ارتفاعا على المستوى العالمي، نتيجة سعر الدولار.

