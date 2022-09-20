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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قوة الدولار تقصف الذهب وترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي غدًا

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1669 دولارًا، بفعل قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، ليسجل أدنى مستوى في عامين، وسط توقعات بإعلان الفيدرالي  في اجتماع غد الأربعاء، زيادة معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لكبح جماح التضخم.


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت ارتفاعًا طفيفًا بنحو جنيه بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، إذ سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1122 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 1120 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم

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وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1116 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1121 جنيهًا، في حين افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1662 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1675 دولارًا.


أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1282 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 962 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 748 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8976 جنيهًا.


لفت، إلى أن الأسواق المحلية تترقب قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، لتحديد مصير أسعار الفائدة وقيمة الجنيه أمام الدولار، وتداعيات كافة القرارات على حركة أسعار الذهب المستقبلية.
 

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وتراجعت أسعار الذهب بقوة على المستوى العالمي، مقارنة بأسعار 25 أغسطس الماضي، إذ هبطت أسعار اوقية الذهب بقوة إلى  1676.04 دولار بعد  1762 دولارا ، مسجلة هبوطا عنيفا منذ هذا الحين بقيمة 86 دولارا، فيما سجلت الاوقية 1723 خلال تعاملات الاثنين 12 سبتمبر، إذ تراجعت العقود الفورية للذهب في بورصة الذهب العالمية مسجلة أدنى مستوى في شهرين.

وانخفض سعر الذهب لتسجل الأوقية 1676 دولارا ، فيما قد وصلت إلى 1750 دولارا شهر يوليو الماضي ،وتخطت 2000 دولار في ذروة الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الذهب اليوم في مصر 


وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 : 1119 جنيها بعد 1116 جنيها للشراء السبت قبل  الماضي.


وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الثلاثاء 1119 جنيها للبيع ، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21  للشراء 1121 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع  خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو.

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سعر جرام الذهب عيار 21


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1119 جنيها اليوم الثلاثاء 20-9-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب ، 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

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سعر جرام الذهب عيار 21


وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء عيار 21 : 1119 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18


سجل  سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 18 : 959 جنيهاً

سعر جرام الذهب عيار 14


سجل  سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 14 : 746 جنيها.

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