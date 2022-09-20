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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب ينهار عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن في مصر

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب بقوة على المستوى العالمي، مقارنة بأسعار 25 أغسطس الماضي، إذ هبطت أسعار اوقية الذهب بقوة إلى  1676.04 دولار بعد  1762 دولارا ، مسجلة هبوط عنيف منذ هذا الحين بقيمة 86 دولارا، فيما سجلت الاوقية 1723 خلال تعاملات الاثنين 12 سبتمبر، إذ تراجعت العقود الفورية للذهب في بورصة الذهب العالمية مسجلة أدنى مستوى في شهرين.

وانخفض سعر الذهب لتسجل الأوقية 1676 دولارا ، فيما قد وصلت إلى 1750 دولارا شهر يوليو الماضي ،وتخطت 2000 دولار في ذروة الحرب الروسية الأوكرانية.

عيار 21 بـ 1116 جنيها.. سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 19-9-2022

الذهب ينهار بخسائر فادحة عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

كما انخفض الذهب في المعاملات الفورية خلال أغسطس الماضي، بسعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار لكنه بقى عند مستوى 1796 دولارا، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي.

وعن سر انهيار أسعار الذهب عالميا  فسجلت أدنى مستوى في شهرين، بفعل الارتفاع المستمر فى عائد سندات الخزانة الأمريكية، وتراجع الطلب على الأصول غير المدرة للعائد.

ويضغط الدولار على الذهب بعد ان استعادت العملة الأمريكية قوتها من جديد بعد بيانات أمريكية إيجابية أبرزها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، حيث ينتظر العالم غدا الأربعاء المقبل على أجر من الجمر لمعرفة قرار الفيدرالي  ومن المتوقع رفع الفائدة 75 نقطة أساس هناك احتمالية أن تصل 100 نقطة أساس.

سعر الذهب 

انهيار أسعار الذهب

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1676 دولارا  للأوقية، فيما قد وصلت 2000 دولار في ذروة الحرب الروسية الأوكرانية.

على المستوى المحلي ، استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-9-2022 ، إذ سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 : 1119 جنيها، وفقد من اعلى سعر وصل له 1200 جنيه الإثنين 9 مايو ، 81 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 : 1119 جنيها بعد 1116 جنيها للشراء السبت قبل  الماضي.

أسعار الذهب
الذهب 

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الثلاثاء 1119 جنيها للبيع ، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21  للشراء 1121 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع  خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الإثنين 9 مايو.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1119 جنيها اليوم الثلاثاء 20-9-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب ، 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم 

ويبحث الكثير عن  أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1119 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1279 جنيها .

سعر الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء عيار 21 : 1119 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 18 : 959 جنيهاً

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 14 : 746 جنيها

 الذهب

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 8,952 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1676 دولارا .

سعر الذهب 

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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