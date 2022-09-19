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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يرتفع 3 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الإثنين بفارق 3 جنيهات مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر يوم السبت الماضي في محلات الصاغة.

 

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا نحو 1115 جنيها للشراء و 1119 جنيها للبيع مقابل  1112 جنيهًا للشراء و 1116 جنيهًا للبيع .

أشتري بسرعة لو هتتجوز.. مفاجأة بشأن سعر الذهب اليوم الأثنين 19-9-2022

عيار 21 بـ 1116 جنيها.. سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 19-9-2022


وبلغ سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 1274 جنيها للشراء و 1279 جنيها للبيع مقارنة بـ 1271 جنيهًا للشراء و 1275 جنيهًا للبيع.


وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 956 جنيها للشراء و 959 جنيها للبيع بعد أن كان 953 جنيهًا للشراء و 957 جنيهًا للبيع .


ووصل سعر عيار 14 الأقل فئة بين الذهب نحو743 جنيها للشراء و746 جنيها للبيع  مقابل 741 جنيهًا للشراء و 744 جنيهًا للبيع .


وسجل سعر أوقية الذهب نحو 39.63 ألف جنيه للشراء و 39.8ألف جنيه للبيع


ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 8920جنيهًا للشراء و8952 جنيهًا للبيع


وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.27 مليون جنيه للشراء و 1.3 مليون جنيه للبيع

 

استقرار الأسعار

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى المنصات الرقمية  لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1747 دولارًا، ليسجل الذهب أول خسارة أسبوعية له منذ خمسة أسابيع، بنسبة بلغت 2.9 % ، وأسهم في ذلك ارتفاع أداء الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث يرتبط الذهب معهم بعلاقة عكسية، بجانب ظهور مؤشرات تدل على تباطؤ نسبي لنمو معدلات التضخم.

 

أوضح إن أسعار الذهب شهدت استقرارًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت بعد موجة من التراجع بالسوق المحلي بلغت نحو 14 جنيًها مع نهاية الأسبوع، بعدما لامس مستوى 1092 جنيهًا.


سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

الذهب والزواج

بحسب تقارير صحفية فإن المصريون يهتمون وخصوصا المقبلون علي الزواج بمتابعة سعر الذهب في مصر بشكل لحظي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى لهم، نظرا لأن  الذهب من مختلف الأعيرة الذهبية، يعد مخزنا للثروة في أوقات التراجع الاقتصادي

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

اضطراب في سوق الذهب

وشهد  سوق سعر الذهب حالة من الارتباك، وعدم استقرار الأسعار، على الرغم من الاستقرار النسبي لكل من الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالأسواق المحلية، وهما من أكثر العوامل تأثيرًا في السعر المحلي، بجانب تراجع الطلب نتيجة مخاوف المواطنين من التعرض للخسائر مع فقدان الذهب لنحو 335 جنيهًا خلال شهرين بعدما لامس مستوى 1300 جنيه خلال مايو الماضي.

ولفت، إلى أن نقص السيولة واستغلال البعض لموسم الإجازات، أدى لوجود حالة من الارتباك داخل السوق بين تجار الجملة والتجزئة، ووصل الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء لنحو 30 جنيهًا.

تراجع الأسعار عالميا


وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.49% متأثرة بالتزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بمكافحة التضخم مع التوقع بتشديد السياسة النقدية بوتيرة قوية.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول تحليل اسواق المال الدولية عن الاسبوع الماضي إنه على صعيد عملات الأسواق الناشئة، فقد أنهت تداولات الأسبوع على انخفاض، حيث تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.78% ليستقر عند أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2020.

 

واستهلت عملات الأسواق الناشئة تداولات الأسبوع على انخفاض على خلفية حدة خطاب باول المائل إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة والذي ألقاه في اجتماع جاكسون هول.


و أدت بيانات التوظيف في الولايات المتحدة التي جاءت قوية، إلى تعزيز التوقعات برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في شهر سبتمبر، مما دعم مؤشر الدولار ودفع بعملات الأسواق الناشئة الى الهبوط، وخسرت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج خلال هذا الأسبوع.

 

كان الراند الجنوب أفريقي (-2.43%)، الذي يعد مُمثلًا لمعنويات الأسواق الناشئة، العملة الأسوأ أداء، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2008. وتأثر الراند سلبًا بتصاعد المخاوف بشأن النمو العالمي، على خلفية مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية.


وكان الوون الكوري (-2.29%) ثاني أسوأ العملات أداء، حيث انخفضت العملة بسبب تعليقات محافظ بنك كوريا الجنوبية يوم الاثنين، والتي أشار فيها إلى إنه قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية الى مزيد من الضعف بعملة الوون الكوري الجنوبي، إلى جانب تصاعد التضخم في كوريا.

كما دفع ضعف اليوان الى هبوط عملة الوون المرتبطة ارتباطًا وثيقًا به، حيث ساهمت كل هذه العوامل في إضعاف الوون لينهي الأسبوع عند أدنى مستوى له منذ عام 2009. ومن ناحية أخرى، كان الفورنت المجري (+2.22%) العملة الأفضل أداء، حيث حقق مكاسب على خلفية قرار البنك المركزي المجري برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

 

وكان البيزو التشيلي (+1.82%) ثاني أفضل العملات أداء، مع ارتفاعه على خلفية موافقة صندوق النقد الدولي في يوم الثلاثاء على منح تشيلي تمويلا بقيمة 18.5 مليار دولار، لتعزيز مستويات سيولة العملة الأجنبية للبلاد في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وحظي البيزو التشيلي بدعم إضافي خلال تداولات يوم الجمعة من استطلاعات الرأي التي أظهرت أنه تم رفض الشعب التشيلي بالأغلبية في يوم الأحد اقتراح التعديل الجديد للدستور والذي كان قد طالب به المعارضون. وفي الاستفتاء، سيختار الشعب التشيلي ما إذا كانوا سيستبدلون وثيقة اللوائح الحالية الأكثر ملاءمة للأعمال التجارية.

 

استقرار الدولار


واستقر الدولار عند أعلى مستوى خلال عقدين، مما جعل السبائك أكثر تكلفة للمستثمرين الأجانب.
وقال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددًا في الاحتياطي الفدرالي يوم الخميس إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

 

وفي الوقت نفسه، زادت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في يونيو.

 

أسعار الفائدة

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد، وقامت السوق أيضًا بتقييم خطط الاتحاد الأوروبي لتبني الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستضيف حظراً على واردات الذهب الروسي.

ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1.48% إلى 18.656 دولار للأونصة، لكنها سجلت انخفاضًا أسبوعيًا


قرار لجنة السياسات النقدية

وكانت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري قد اتخذت قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25 % وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 11.25%.


 

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