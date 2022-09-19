أشتري بسرعة لو هتتجوز.. مفاجأة بشأن سعر الذهب اليوم الأثنين 19-9-2022

تشهد أسعار الذهب فى الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار، ولكن اليوم أسعار الذهب تشهد انخفاضا كبير فى الأسعار مقارنة بـ الأيام الماضية.

استعرض برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-9-2022.

وجاء فى التقرير أن أسعار الذهب اليوم تشهد انخفاضا فى الأسعار مقارنة بالأيام الماضية، وهذه فرصة لشراء الذهب من قبل المقبلين على الزواج.

سجل سعر الذهب اليوم الاثنين:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1272 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1114 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 955 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8912 جنيها.

أسعار مصنعية الذهب في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو الدول العربية.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر الذهب



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

صادرات الذهب

وكشفت تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات عن ارتفاع صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الأربعة أشهر الاولى “ يناير - أبريل ” 2022 بنسبة 99% لتسجل 693 مليون دولار في مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 .

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