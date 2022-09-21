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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

المجلس القومي لذوى الاحتياجات الخاصة.. أمل جديد ونصر لأصحاب الهمم |تفاصيل

ذوى القدرات الخاصة
ذوى القدرات الخاصة

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد وهناك اهتمام كبير من قبل اجهزة ومؤسسات الدولة بأصحاب الهمم، وتعتبر مصر من أهم الدول التي يُشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام، خاصة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، وذلك لما لها من خبرات لا يستهان بها، هذا بالإضافة إلى إيمان الدولة الكامل بأن قضية الإعاقة قضية مجتمعية، يلزم مواجهتها بتكافل جهود الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأشخاص أصحاب الهمم ‪.‬

المجلس القومي لذوى الإعاقة

ويُعد القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، من التشريعات التى تساهم بصورة كبيرة في حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة، ويشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وسبعة عشر عضواً يتم اختيارهم من بين الأشخاص ذوى الإعاقة ومن الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى ذات المجال، على أن يكون منهم 8 من ذوى الإعاقة.

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و صرح مصدر مسئول بأن المجلس القومي لذوي الإعاقة، أرسل مؤخرًا تشكيل أعضائه الجديد إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد الانتهاء من تعديله، بالتوافق مع عدد من الجهات المعنية، بعد توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

و قد أكد المصدر مسئول أن التشكيل الجديد للمجلس القومي لذوي الإعاقة سيتكون من 17 عضوًا، على أن يتضمن بعض الأعضاء الموجودين بالفعل في مجلس الإدارة الحالي، نافياً أن يوجد به أي من الوزراء الموجودين بالتشكيل القديم. 

ولفت المصدر، إلى أن ترشيحات المجلس القومي لذوي الإعاقة بشأن تشكيله الجديد، سيتم إرسالها من قبل مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث من عمل المجلس، المقرر انطلاقه مع بدايات شهر أكتوبر المقبل، تمهيدًا إلى أن يتم إقراره والعمل به بشكل رسمي، بعد أن يستقل المجلس ويتم نقل تبعيته من مجلس الوزراء، إلى مظلة رئاسة الجمهورية. 

لائحة المجلس القومي لذوى الإعاقة

وأكد المصدرأن المجلس القومي لذوي الإعاقة انتهى بالفعل من إعداد اللائحة الإدارية الخاصة به، وتم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تمهيدًا لاعتمادها بشكل رسمي، مضيفاً إنه فيما يتعلق باللائحة المالية فإن هناك بعض التعديلات جار العمل عليها بالتعاون مع وزارة المالية. 

كما ان المجلس القومي لذوي الإعاقة، يعكف على تجهيز لائحته المالية والإدارية خلال الأيام الحالية، وذلك تمهيدًا لإعادة تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، على أن يجوز له إنشاء فروع ومكاتب في محافظات الجمهورية، ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.

وذكر المصدر خلال تصريحات صحفية ، أنه وفقًا للقانون فإن أعضاء المجلس القومي لذوي الإعاقة الحاليين هم من يضعون لائحة المجلس الإدارية الخاصة بتقسيمات إدارات المجلس، فضًلا عن وضع اللائحة المالية للمجلس الخاصة بالمخصصات المالية للدرجات الوظيفية علاوة على البدلات والحوافز والمكافآت.

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أمل في تشكيل المجلس الجديد

‪في هذا الصدد، قال مصدر مسئول من داخل المجلس القومي لذوي الاعاقة :إنه لا يوجد معلومات مؤكدة عن من هم أعضاء التشكيل الجديد.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن جزء كبير من التشكيل الجديد سيكون من ضمن التشكيل القديم منذ عام ٢٠١٢ ، ونتمنى أن يقدمون لقضية الاعاقة شئ جديد، وأن لا يتم عرقلة إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في قضية الاعاقة والتي تلقى دعماً مباشرا منه

وأشار إلى أن المجلس سيظل تابع لمجلس الوزراء  ، و أن كل ما سيحدث هو تشكيل جديد في المجلس لا أكثر.

المجلس القومي لذوي الإعاقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ذوي الإعاقة مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ذوي القدرات الخاصة

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