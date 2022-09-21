وزيرالتموين: أكثر من 650 ألف علامة تجارية مسجلة وربطها بالمركز الدولي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين :إن مصر متميزة فى إبداعاتها على طول الزمن، ومن ثم جاء التكليف الرئاسي بلجنة مشتركة فى كل الفئات لوضع استراتيجية للملكية الفكرية، وذلك لتوحيد إطار تشريعي كامل للعمل وإطار مؤسسي مسئول على تنفيذ تلك الأمور.

وأضاف “المصيلحي”، خلال كلمته بفعاليات اطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، اليوم الأربعاء، أن وزارة التموين المنوط بها بحماية العلامات التجارية، حدث بها تطور كبير بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية، موضحا أن لدينا أكثر من 650 ألف علامة تجارية مسجلة وتم وضعها على الكمبيوتر وربطها بالمركز الدولي للعلامات التجارية، إلى جانب عمل شبكة معلومات كاملة، بحيث تتم طلبات التسجيل فى كل مكاتب بالسجل التجاري، إضافة إلى الدعم المؤسسي.

وعقب: “نطمح فى القريب العاجل أثناء التنفيذ الفعلي لهذه المؤسسة أن نستمر فى التعاون مع المنظمة الدولية للملكلية الفكرية، لرفع الكفاءة ،وهناك تجارب دولية تمت فى هذا المقام، كما أن التعاون مع المنظمة سيكون مثمر، وهذا الحدث يمثل نقلة موضوعية فى هذا الموضوع وسيثمر كمية إبداعات وإختراعات”.