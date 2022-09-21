خبير تغذية يحذر من الإفراط في تناول حلوى المولد: تسبب انسداد الشرايين

لم يتبق على المولد النبوي سواء ايام قليلة، الذي يحل هذا العام في 8 أكتوبر، ويستعد الجميع إلى استقباله احتفالا به واعتماد الجميع على شراء حلوي المولد، التي تميز بها الشعب المصري.



في إطار هذا، حذر الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من الإفراط في تناول حلوى المولد.

أضرار الإفراط في تناول حلوى المولد

تحتوي حلوي المولد على الكثير من السكريات، التي تسبب العديد من المشكلات الصحية عند الإفراط في تناولها، أبرزها تقليل المناعة.

وقال شمس ان الإفراط فى تناول حلويات المولد يسبب التهاب المفاصل وزيادة الشعور بالجوع الذي سوف يؤدي إلى تناول الوجبات بشراهة، وخاصة تناول حلويات المولد بسبب توافرها في المنازل، ومما يجعلها تسبب السمنة.



وأضاف أن السكريات تتخزن فى الجسم وتشكل دهون مما تسبب السمنة.

وأوضح شمس ان السمنة تعتبر البوابة الأولى للأمراض.





نصائح للاعتدال في تناول حلوى المولد



ونصح شمس بالاعتدال في تناول حلاوة المولد وخاصة خلال النهار بكمية بسيطة لا تتعدى ثلاث قطع صغيرة في اليوم، وأفضل وقت لتناوله هو الفطار أو الغداء وتقليل تناول النشويات فى وجبة الغداء.

حذر شمس من عدم تناولها ليلا لأنها تسبب مرضى السكري والكلى والكبد بالابتعاد عن تناولها، وكذلك مرضى القلب لأن كثرتها قد تسبب الإصابة بتصلب الشرايين.

وأشار إلى أهمية ممارسة الرياضة لتجنب الأضرار، لأنها ستساعد على حرق تلك السكريات المتناولة، ومن المهم الحرص على شرب المياه بكميات وفيرة.