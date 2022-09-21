نهاية السعي.. كهربا يوجه رسالة قلق عبر إنستجرام

وجه محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، دعاء بفك الكرب، بعد أنباء عن حل أزمته مع الزمالك وتحديد موقفه مع النادي الأهلي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب محمود كهربا عبر خاصية “الاستوري”: “ولأن الحياة كلها مجرد سعي، أيا كان نهاية هذا السعي يا الله أجعلني راضيًا، راضيًا فحسب”.

الموقف النهائي لكهربا مع الأهلي

يذكر أنه أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن محمود كهربا جناح الفريق يتدرب بصورة طبيعية مع الفريق وتم قيده في القائمة المحلية.

وقال الجهاز الفني إن كهربا متواجد في المعسكر المغلق وملتزم للغاية والسويسري مارسيل كولر هو من سيحسم موقفه النهائي مع الفريق.

طلب سويسري

وطلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تقرير شامل عن الاتحاد المنستيري الذي سيواجهه أبناء الرداء الأحمر في الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا.

وكان كولر قد حرص علي تأجيل مران يوم الأحد إلي السادسة مساءً وأصر علي تواجد الفريق بأكمله داخل قاعة المحاضرات بإستاد مختار التتش وشاهدوا مباراة الإياب بين الاتحاد والمنستيري والجيش الرواندي والتي تأهل فيها الأول لمواجهة الأهلي.

وكلف كولر مساعده سامي قمصان بجانب محلل الأداء ياسين الميكاري صاحب الأصول التونسية بتقديم تقرير شامل عن الاتحاد المنستيري ، وطالب المدير السويسري من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة تحديد موعد السفر قبلها بثلاثة أيام لخوض مواجهة الذهاب التي ستقام بتونس أحد أيام 7 و 8 و 9 أكتوبر.