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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تأخذ أمريكا تهديدات بوتين على محمل الجد.. وهذا ماقاله البيت الأبيض

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أخذت أمريكا تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على محمل الجدية، وذلك بخصوص تهديده النووي.


قال البيت الأبيض إنه يتعامل بجدية مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الأسلحة النووية وتحذيراته.


أشار البيت الأبيض إلى أنه لا توجد حاليا ضرورة وحاجة لزيادة قوات الردع، وفق ماذكرت شبكة آر تي.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تتعامل بجدية مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الأسلحة النووية.

وأضاف كيربي: "هذا خطاب غير مسؤول لقوة نووية.. نحن نأخذ الأمر على محمل الجد".
وتابع "نراقب بقدر ما نستطيع من أجل أي تعديل يخصنا (في دفاعاتنا) إذا لزم الأمر. في الوقت الحالي لا نرى دلائل على أن هذا مطلوب".

يأتي ذلك، فيما اعتبرت  وزيرة الخارجية البريطانية جيليان كيجان  إن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء كان تصعيدا مقلقا وإن التهديدات التي وجهها يجب أن تؤخذ على محمل الجد.
وانتقدت بريطانيا ما أعلن عنه بوتين معتبرة أية تصعيد كبير لا يخدم الأمور ولا يعمل على التهدئة.
في بداية خطاب طال انتظاره للروس ، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الأربعاء إن الدول الغربية تسعى إلى تدمير روسيا، وفق ماذكرت صحف دولية.

قال بوتين: "هدف الغرب هو إضعاف بلدنا وتقسيمه وتدميره في نهاية المطاف.إنهم يقولون بالفعل بشكل مباشر إنهم تمكنوا من تقسيم الاتحاد السوفيتي في عام 1991 والآن حان الوقت لروسيا للانقسام إلى العديد من المناطق والمناطق التي تكون معادية لبعضها البعض بشكل قاتل".
وذكر بوتين أن أوكرانيا تجلب المرتزقة للحرب معها بدعم الناتو.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء عن تعبئة جزئية في روسيا مع وصول الحرب في أوكرانيا إلى قرابة سبعة أشهر وفقدان موسكو بعض الأراضي في ساحة المعركة، وفق ماذكرت صحيفة بوسطن جلوبال.


ويقول بوتين أنه بذلك قد أمضى قرارا بالموافقة على التعبئة العامة بشكل جزئي للرو س للإنضمام الى صفوف الجيش.


يأتي خطاب بوتين بعد يوم من إعلان المناطق التي تسيطر عليها روسيا في شرق وجنوب أوكرانيا عن خطط لإجراء استفتاءات لتصبح جزءًا لا يتجزأ من روسيا. 


يمكن للجهود المدعومة من الكرملين أن تبتلع أربع مناطق و أن تمهد الطريق لموسكو لتصعيد الحرب بعد النجاحات الأوكرانية.

وقال بوتين إنه وقع مرسومًا بشأن التعبئة الجزئية ، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم الأربعاء.

وذكر  بوتين: "نحن نتحدث عن التعبئة الجزئية ، أي أن المواطنين الموجودين حاليًا في الاحتياط فقط هم من سيخضعون للتجنيد الإجباري ، وقبل كل شيء ، أولئك الذين خدموا في القوات المسلحة لديهم تخصص عسكري معين وخبرة ذات صلة".

وأعلنت العديد من السلطات المدعومة من الكرملين في المناطق المحتلة في شرق وجنوب  أوكرانيا أنها ستجري استفتاءات بشأن الانضمام رسميًا إلى روسيا  ، في خطوة تهدد بإعادة تحديد معالم الصراع.

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