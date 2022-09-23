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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحدة تستعد لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي

المتحدة للخدمات الاعلامية
المتحدة للخدمات الاعلامية

تستعد المتحدة للخدمات الاعلامية خلال الفترة القادمة، لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال في الاعلام العربي من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.

وتطلق  المتحدة خلال الايام القادمة   أكبر  شركة إنتاج متخصصة في محتوى الطفل بكافة مستوياته وهي " نبتة " التي ستبدأ ب 7 أعمال كبرى سواء برامجية أو كارتونية او عرائس ومسابقات ومفاجآت  كبرى سيتم الإعلان عنها قريبا والتي ستصبح رائدة في مجال محتوى الطفل على كافة المستويات . 

كما تبدأ الخريطة البرامجية الجديدة في الإسبوع  الاول  من شهر اكتوبر المقبل بتخصيص فترات مفتوحة للأطفال في قنوات المتحدة المختلفة تتضمن كارتون وبرامج أطفال منها برنامج " رحلة سعيدة " تقديم زهرة رامي والكاتبة سماح ابو بكر عزت والطفلة كنده بالإضافة الى عرائس يحيي وكنوز على قنوات cbc والتليفزيون المصري وبرنامج "أطفال الحياة " تقدمه سلمى صباحي على  قناة الحياة ، بالإضافة الى تحضير الجزء الثاني من مسلسل يحيي وكنوز بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يتضمن القيم والاخلاق النبيلة  وتربية الاطفال ، كما سيتم إطلاق ٢٦ اغنية ترفيهية وتعليمية جديدة للأطفال منها الابجدية العربية وجدول الضرب وأغاني تحس على إحترام الكبير وقيمة العائلة والإنتماء للوطن ، وقررت المتحدة تخصيص فقرات في البرامج الدينية للأطفال وذلك لتعاليم الدين الصحيح وقيم التسامح والمحبة وتعليم الاطفال ، وتخصيص فقرات في برامج التوك شو يومي الجمعة والسبت " اجازة المدارس " ، وأطلقت المتحدة  أكبر  مشروع مواهب كرة قدم في تاريخ مصر وهو " كابيتانو مصر " بالتعاون مع وزارة الشباب وإختبر فيه حتى الان ٥٠  الف موهبة سن ١٤ سنة في معظم المحافظات  وسيتم تبني أفضل المواهب فيهم . 

خالد الجندى عن مبادرة "المتحدة": فى حاجة للعودة للقيم والأخلاق.. فيديو

برامج أطفال.. إسعاد يونس تشيد بمجهودات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وكانت المتحدة قد دشنت منذ  أيام  مبادرة أخلاقنا الجميلة التي لاقت ردود فعل جيدة وتستهدف بناء الانسان المصري بمختلف مراحله العمرية وأطلقت فقرات  للأطفال في برنامج ٨ الصبح على DMC . 

المتحدة للخدمات الإعلامية  تبني  أفكار  جديدة ومختلفة للأطفال

وتعمل الآن  كل قطاعات المتحدة للخدمات الإعلامية على تبني  أفكار  جديدة ومختلفة للأطفال تبني جيلا جديدا منتمي للعائلة والوطن وذلك  إطار  مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي " بناء الوعي " التي تستهدف حق الأجيال القادمة في التربية والتعليم على أسس سليمة تقوم على المواطنة والتسامح والاخلاق النبيلة وتنمية المهارات .

المتحدة محتوى أطفال الإعلام العربي كارتونية عرائس

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